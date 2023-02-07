Владимир Федотов высказался о стратегии ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о развитии клуба.



«В начале декабря в клубе прошла выездная трёхдневная встреча по стратегическому развитию. Это работа на созидание, на строительство нового современного клуба. Говорили о том, что команде нужна новая, современная база.



Нужно развивать и академию ЦСКА. Это важнейшие, но лишь немногие из тем, что поднимались на сессии.



Мы попали в нелёгкие времена, всё нужно делать очень чётко, размеренно, опираясь на ресурсы и возможности, которыми обладает клуб. А сначала — расставить приоритеты.



Результаты команды, её жизнь остаётся главенствующим. Мы должны понимать это, выстраивая стратегию. Какие бы сложности ни были, ЦСКА всегда ставит максимальные задачи», – приводит слова Федотова Sport24.

Новость по теме Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем его удивляет Игорь Акинфеев