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Владимир Федотов высказался о стратегии ЦСКА

Владимир Федотов высказался о стратегии ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о развитии клуба.

«В начале декабря в клубе прошла выездная трёхдневная встреча по стратегическому развитию. Это работа на созидание, на строительство нового современного клуба. Говорили о том, что команде нужна новая, современная база.

Нужно развивать и академию ЦСКА. Это важнейшие, но лишь немногие из тем, что поднимались на сессии.

Мы попали в нелёгкие времена, всё нужно делать очень чётко, размеренно, опираясь на ресурсы и возможности, которыми обладает клуб. А сначала — расставить приоритеты.

Результаты команды, её жизнь остаётся главенствующим. Мы должны понимать это, выстраивая стратегию. Какие бы сложности ни были, ЦСКА всегда ставит максимальные задачи», – приводит слова Федотова Sport24.

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