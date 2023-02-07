Президент «Айнтрахта» попал под следствие. Его 13-летний сын употреблял кокаин

Прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении президента «Айнтрахта» Петера Фишера. Предполагается, что функционер может быть виновен в незаконном хранении и приобретении кокаина. Помимо Фишера, под следствие попали его жена и 25-летний сын, сообщает sportschau.



По информации источника, 13-летний сын главы «Айнтрахта» употреблял кокаин со своим другом, чья мать заметила изменения в поведении сына и сообщила об этом в школу и полицию. В конце января правоохранительные органы провели обыск в квартире Фишера. Полицейская собака обнаружила на тумбочке остатки наркотика. Следствие считает, что члены семьи Фишер хранили вещество таким образом, что 13-летний подросток имел к нему доступ.

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