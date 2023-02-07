Владимир Федотов подтвердил, что Зайнутдинов пропустит матчи Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травмы игроков Бактиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова, полученные в матче с «Оренбургом». Первый пропустит от четырёх до шести недель, а второй – две-три.
«Потери – это всегда неприятно. У обоих повреждения голеностопа, это игровые травмы, которые можно получить в том числе и в тренировочном процессе. От такого никто не застрахован. Как бы то ни было, Глебов должен восстановиться достаточно быстро. По Зайнутдтинову ситуация чуть иная, но и здесь есть все основания надеяться, что процесс его восстановления не растянется на длительное время.
Зайнутдтинов практически наверняка не сыграет против «Краснодара» в кубковых матчах? Всё так, но у нас есть, кем его заменить. Существуют различные варианты, решение примем ближе к возобновлению сезона», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
Матчи ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоятся 23 и 28 февраля. В 18-м туре РПЛ армейский коллектив на выезде встретится с «Сочи» 5 марта.
- 7 февраля 2023
-
14:30
-
14:13
-
14:13
-
14:11
-
14:02
-
13:55
-
13:47
-
13:39
-
13:34
-
13:28
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:28
-
12:15
-
12:14
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:34
-
11:25
-
11:22
-
11:12
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:43