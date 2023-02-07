Владимир Федотов подтвердил, что Зайнутдинов пропустит матчи Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травмы игроков Бактиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова, полученные в матче с «Оренбургом». Первый пропустит от четырёх до шести недель, а второй – две-три.



«Потери – это всегда неприятно. У обоих повреждения голеностопа, это игровые травмы, которые можно получить в том числе и в тренировочном процессе. От такого никто не застрахован. Как бы то ни было, Глебов должен восстановиться достаточно быстро. По Зайнутдтинову ситуация чуть иная, но и здесь есть все основания надеяться, что процесс его восстановления не растянется на длительное время.



Зайнутдтинов практически наверняка не сыграет против «Краснодара» в кубковых матчах? Всё так, но у нас есть, кем его заменить. Существуют различные варианты, решение примем ближе к возобновлению сезона», — приводит слова Федотова Bobsoccer.



Матчи ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоятся 23 и 28 февраля. В 18-м туре РПЛ армейский коллектив на выезде встретится с «Сочи» 5 марта.

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