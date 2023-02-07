Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наби Кейта покинет «Ливерпуль» в конце сезона и станет свободным агентом

Наби Кейта покинет «Ливерпуль» в конце сезона и станет свободным агентом
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта покинет клуб по окончании сезона, когда истечёт его соглашение с мерсисайдцами, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «твиттере».

По информации источника, продление контракта на данном этапе маловероятно. Вопреки появившимся ранее сообщениям, игрок вряд ли окажется в турецком «Галатасарае». В его услугах заинтересованы многие клубы. Одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника называется немецкая Бундеслига.

27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

Новость по теме
«Челси» и «Ливерпуль» хотят летом подписать 22-летнего полузащитника «Атлетика»

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023