Наби Кейта покинет «Ливерпуль» в конце сезона и станет свободным агентом

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта покинет клуб по окончании сезона, когда истечёт его соглашение с мерсисайдцами, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «твиттере».
По информации источника, продление контракта на данном этапе маловероятно. Вопреки появившимся ранее сообщениям, игрок вряд ли окажется в турецком «Галатасарае». В его услугах заинтересованы многие клубы. Одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника называется немецкая Бундеслига.
27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 7 февраля 2023
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