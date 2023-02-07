Relevo: «ПСЖ» предоставит Мауро Икарди новый шанс после успешной игры в «Галатасарае»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может получить новый шанс во французском клубе после возвращения из «Галатасарая», за который он выступает на правах аренды. Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, на такое решение «ПСЖ» повлияла успешная игра, которую Икарди показывает в Турции.

29-летний Икарди стал игроком «ПСЖ» в сентябре 2019 года. За его трансфер парижане заплатили € 50 млн «Интеру». В составе «Галатасарая» аргентинец играет с сентября 2022 года. В турецкой команде Икарди в 13 матчах забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение Икарди с «ПСЖ» истекает в 2024 году.

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