«Они совсем тупые». Жена форварда «Спартака» Бальде — о Мауро Икарди и Ванде Наре

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде и его супруга Симона Гуатьери отреагировали на обвинения со стороны аргентинского форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, заявившего, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком красно-белых.

«Они живут этими новостями, но мы не хотим ничего об этом знать. Сегодня они говорят о нас, завтра, может быть, начнут говорить о ком-то ещё. Как вообще такое может приходить в голову? Мы вместе отмечали наши дни рождения, когда были партнёрами по команде, у нас были хорошие отношения», — сказал Бальде в интервью Mitre Live.

«Нам не интересна такая жизнь. Они живут так, ведут себя как дети. Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник», — добавила жена Бальде Симона Гуатьери.