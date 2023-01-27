«Они совсем тупые». Жена форварда «Спартака» Бальде — о Мауро Икарди и Ванде Наре

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде и его супруга Симона Гуатьери отреагировали на обвинения со стороны аргентинского форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, заявившего, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком красно-белых.
«Они живут этими новостями, но мы не хотим ничего об этом знать. Сегодня они говорят о нас, завтра, может быть, начнут говорить о ком-то ещё. Как вообще такое может приходить в голову? Мы вместе отмечали наши дни рождения, когда были партнёрами по команде, у нас были хорошие отношения», — сказал Бальде в интервью Mitre Live.
«Нам не интересна такая жизнь. Они живут так, ведут себя как дети. Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник», — добавила жена Бальде Симона Гуатьери.
- 27 января 2023
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:37
-
09:32
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:44
-
08:41
-
08:30
-
08:10
-
07:41
-
07:29