«Я буду здесь больше». Роналдиньо подтвердил, что его сына взяли в академию «Барселоны»

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо, выступавший за «Барселону» с 2003 по 2008 год, подтвердил, что его сына Жоао Мендес де Ассис Морейра взяли в академию испанской команды.

«Барселона» — это часть моей жизни. Клуб всегда со мной. С приходом сына в «Барселону» я буду больше здесь находиться», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

Сыну Роналдиньо 17 лет, он выступает на позиции нападающего, но также может сыграть в полузащите.

42-летний Роналдиньо, будучи футболистом «Барселоны», принял участие в 207 матчах, в которых забил 94 гола и отдал 70 результативных передач. Завершил карьеру бразилец в январе 2018 года.

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