Relevo: Винисиус винит судей и организации, борющиеся с расизмом, за отношение к нему

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор недоволен работой двух футбольных структур в Испании. Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, футболист считает, что они не могут искоренить плохое отношение к нему.
По его мнению, первая проблема испанского футбола — судьи, которые не наказывают соперников Винисиуса за грубые фолы на нападающем. Вторая проблема — организации, занимающиеся наказанием за проявления расизма. Футболист критикует Ла Лигу за то, что она не может прекратить расистские выкрики в адрес футболиста на матчах под своей эгидой.
В 31 матче нынешнего сезона 22-летний Винисиус забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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