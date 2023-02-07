Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Relevo: Винисиус винит судей и организации, борющиеся с расизмом, за отношение к нему

Relevo: Винисиус винит судей и организации, борющиеся с расизмом, за отношение к нему
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор недоволен работой двух футбольных структур в Испании. Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, футболист считает, что они не могут искоренить плохое отношение к нему.

По его мнению, первая проблема испанского футбола — судьи, которые не наказывают соперников Винисиуса за грубые фолы на нападающем. Вторая проблема — организации, занимающиеся наказанием за проявления расизма. Футболист критикует Ла Лигу за то, что она не может прекратить расистские выкрики в адрес футболиста на матчах под своей эгидой.

В 31 матче нынешнего сезона 22-летний Винисиус забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
Винисиус — Маффео во время игры: у тебя никогда не будет столько денег, сколько у меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023