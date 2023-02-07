Бышовец — о Кержакове в «Кармиотиссе»: в кипрских клубах полным-полно интриг

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новости о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Прежде чем принять предложение «Кармиотиссы», Кержакову необходимо изучить кипрский футбол. В начале 90-х, когда там работал я, он был, по сути своей, полупрофессиональным. Однако сейчас ситуация изменилась, что демонстрируют и результаты в еврокубках. Александру также нужно узнать всё непосредственно о команде и найти человека из местного футбола, который мог бы войти в его штаб. Желательно, чтобы он ещё и был русскоговорящим.



Контракт по тем временам был неплохим, но я не знал о главной проблеме. Внутри клубов там полным-полно интриг. Везде есть тренеры, которые мечтают занять твоё место», — приводит слова Бышовца RT.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Кержаков покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с окончанием контракта. Под его руководством «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.