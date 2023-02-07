Лука Джоджевич: попасть в топ-5? Уверен, что это реальная цель для «Сочи»
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Форвард «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос, может ли его команда попасть в пятёрку лучших клубов по итогам чемпионата России. После 17 игр в активе сочинцев 25 баллов, они занимают девятую позицию в турнирной таблице. На пятом месте — московский ЦСКА (29).
«Реально ли попасть в топ-5? Уверен, что это реальная цель для «Сочи». Думаю, мы сможем. Команда набирает и хорошо выглядит. Но есть серьёзная конкуренция. Мы сделаем всё для этого шаг за шагом», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Вчера, 6 февраля, «Сочи» обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счётом 3:0, а Джорджевич записал на свой счёт один из забитых мячей и одну голевую передачу.
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- 7 февраля 2023
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