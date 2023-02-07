Аленичев: не вижу предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет наши игроки стоили как Мудрик

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу трансфера Михаила Мудрика из «Шахтёра » в «Челси» за € 100 млн.
«Переплатил ли «Челси» за Мудрика? Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена — максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из Украины — перебор.
Могут ли за российского игрока в ближайшее время заплатить столько, сколько за Мудрика? Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учётом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно», — приводит слова Аленичева Sport24.
Напомним, украинский полузащитник «Челси», который в игре 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» впервые вышел в стартовом составе синих, был заменён после первого тайма. За 45 минут Мудрик не нанёс ударов по воротам соперника, не совершил обводок, а также не отдавал обостряющих передач в штрафную соперника.
- 7 февраля 2023
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