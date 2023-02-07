В России Fan ID уже оформили 375 тысяч человек
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В России 375 тысяч человек уже оформили карту болельщика Fan ID, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в телеграм-канале.
Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Однако уже во второй половине сезона-2022/2023 система Fan ID будет введена на остальных стадионах команд РПЛ.
После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35).
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