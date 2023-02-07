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Врач «Родины-2» оказала первую помощь пострадавшему в ДТП в Турции

Врач «Родины-2» оказала первую помощь пострадавшему в ДТП в Турции
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Врач футбольного клуба «Родина-2» Анастасия Просветова оказала первую медицинскую помощь пострадавшему при ДТП, которое произошло в Белеке. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В Турции команда проходит тренировочный сбор.

«У нас высокопрофессиональный медицинский штаб. Медицинское оборудование собрано по высшему стандарту ФИФА. Есть все необходимые медикаменты, дефибриллятор. Взяв всё необходимое, вместе с другими сотрудниками нашей команды мы немедленно устремились на помощь пострадавшему.

У пострадавшего было повреждение грудной клетки, сотрясение мозга и, возможно, перелом ноги. Думаю, что в будущем с ним будет всё в порядке, и желаю пострадавшему здоровья» – цитирует Просветову пресс-служба команды.

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