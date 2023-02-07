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Сунгатулин поделился эмоциями после подписания контракта с «Уралом»

Сунгатулин поделился эмоциями после подписания контракта с «Уралом»
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

«Я, конечно, рад, что подписал контракт, потому что наконец определилось будущее. В аренде находиться классно, но лучше, когда тебя клуб покупает (улыбается). Тем более когда переходишь в клуб Премьер-Лиги. Для меня это новый этап, и это отличные новости», — сказал Сунгатулин в интервью пресс-службе «Урала».

Напомним, Сунгатулин перешёл в екатеринбургский «Урал» летом 2022 года на правах аренды из московского «Спартака», где был капитаном молодёжной команды и даже успел дебютировать за основную команду. Футболист проявил себя в «Урале», и клуб предложил ему заключить сотрудничество на постоянной основе.

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