«Урал» объявил о выкупе полузащитника «Спартака» Сунгатулина
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«Урал» объявил о выкупа Фаниля Сунгатулина у «Спартака». 21-летний полузащитник подписал с екатеринбургским клубом долгосрочный контракт, информирует пресс-служба «Урала» в своём телеграм-канале.
Напомним, Сунгатулин перешёл в «Урал» летом 2022 года на правах аренды из «Спартака», где был капитаном молодёжки и даже успел дебютировать за основную команду. Фаниль проявил себя в «Урале», и клуб предложил ему заключить сотрудничество на постоянной основе.
Сунгатулин — воспитанник красно-белых. За первую команду Фаниль дебютировал в мае 2022 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2). Всего Сунгатулин принял участие в 91 игре за команды структуры «Спартака», в которых отличился дважды и отдал семь результативных передач.
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