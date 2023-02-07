Булыкин: в «Локомотиве» Дзюба сможет передать свой опыт и мастерство молодому поколению

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил ценность потенциального трансфера нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Для Дзюбы «Локо» — прекрасный вариант. Да и для клуба тоже будет хорошим приобретение, если Артём будет играть. Думаю, что финансовые условия не такие большие, как хотел Дзюба. Агент его хорошо поработал.



Если у Дзюбы в «Локомотиве» всё будет получаться, то вполне возможно, что продлят. Дзюба умеет хорошо играть и забивать. «Локомотиву» такое пригодится точно. Сможет передать свой опыт и мастерство молодому поколению — это очень ценно.



Дзюба и Смольников помогут, создадут конкуренцию и глубину состава — это факт. Как получится у них играть — это уже второй вопрос», — сказал Булыкин в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.