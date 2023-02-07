Тен Хаг — о возможных финансовых нарушениях «Сити»: я тренер, пусть этим занимаются другие
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался комментировать информацию о возможных финансовых нарушениях «Манчестер Сити».
«У меня нет [мнения на этот счёт]. Я здесь не для того, чтобы обсуждать финансовые правила. Я футбольный тренер, я должен сосредоточиться на этом, а с этим должны иметь дело другие», — приводит слова специалиста Daily Mail.
Английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков. С 2009 года «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022).
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