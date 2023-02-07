Руслан Пименов: подготовка «Локомотива» вызывает у меня сомнения

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов неоднозначно оценил подготовку команды во время зимнего тренировочного сбора, указав на преобладание работы с мячом и недостаточность физической нагрузки.
«Команда готовится через мяч. Но у меня это вызывает большие сомнения. Хотя к Галактионову я отношусь позитивно. Для меня он — интересный тренер, за которым приятно наблюдать. Но не в этой ситуации. Сейчас надо отойти от своей идеи и сыграть 13 туров на результат, чтобы не вылететь из РПЛ
Фундаментальную физику мы не делаем. Мне очевидно, что сейчас футболистам «Локо» нужно «набегать форму». Когда «Локомотив» в 2002 году играл 20 игр на ноль, там по физике все были готовы. Даже те, кто не предрасположен к этому. Они терпели и держали нагрузки. Через мяч ты физику не наберёшь. Сейчас красивый, академичный футбол для «Локомотива» ушёл на второй план. Затащили себя на дно турнирной таблицы, оттуда надо как-то вылезать», — приводит слова Пименова «КП Спорт».
- 7 февраля 2023
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