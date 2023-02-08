Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» на сезон после матча с «Салернитаной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги игры с «Салернитаной».



Туринская команда выиграла матч 21-го тура Серии А со счётом 3:0.



«Ребята хорошо отреагировали на поражение от «Монцы». Они неплохо играли в течение 60 минут, затем стали играть поверхностно, допустив слишком много ударов по сравнению с тем, сколько должны были допустить. На этой стадии матча нам нужно быть лучше. Если мы отпускаем контроль над матчем, то позволяем сопернику набраться смелости.



Это был матч, который нужно было не сыграть, а выиграть. Движение мяча нужно улучшить, это аспект, который требует техники.



На поле у нас 41 очко, хотя в турнирной таблице у нас сейчас 26. Таким образом, нам не хватает 14 очков, чтобы обеспечить себе безопасность. Цель будет состоять в том, чтобы попасть в верхнюю часть таблицы», – приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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