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«Манчестер Сити» ожидает, что Гвардиола покинет клуб до наложения санкций

«Манчестер Сити» ожидает, что Гвардиола покинет клуб до наложения санкций
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Стало известно, что в «Манчестер Сити» думают о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы в клубе.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Как сообщает The Athletic, в «Сити» растёт ощущение, что Гвардиолы уже не будет в клубе в тот момент, когда на него смогут наложить какие-либо санкции за финансовые нарушения.

Многие также вспомнили о словах Гвардиолы, произнесённых в мае 2022 года. Тогда испанец рассказал, что мог уйти из «Сити» в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.

«Я сказал руководству: «Если вы мне врёте, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.

«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений! «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

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