«Манчестер Сити» ожидает, что Гвардиола покинет клуб до наложения санкций

Стало известно, что в «Манчестер Сити» думают о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы в клубе.
Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Как сообщает The Athletic, в «Сити» растёт ощущение, что Гвардиолы уже не будет в клубе в тот момент, когда на него смогут наложить какие-либо санкции за финансовые нарушения.
Многие также вспомнили о словах Гвардиолы, произнесённых в мае 2022 года. Тогда испанец рассказал, что мог уйти из «Сити» в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.
«Я сказал руководству: «Если вы мне врёте, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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