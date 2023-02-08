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Дмитрий Радченко: Оздоев уже не вернётся в «Зенит». Правильно, что он перебрался в Турцию

Дмитрий Радченко: Оздоев уже не вернётся в «Зенит». Правильно, что он перебрался в Турцию
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, какие есть перспективы у полузащитника Магомеда Оздоева в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Сейчас не слежу за развитием карьеры Магомеда Оздоева в Турции, поэтому ничего не могу сказать.

Я не верю в его возвращение в «Зенит». У Магомеда получился очень яркий путь в петербуржской команде. Ему доверял тренер, но Турция — это новый этап. Возвращение в «Зенит» не состоится. Конечно, правильно, что Оздоев перебрался в Турцию. Магомед принёс очень много пользы петербуржцам. Футбольная карьера скоротечна. Переход в клуб из другой страны — это вызов, который принял Оздоев. Очень хорошо, что он сейчас играет и приносит пользу своей новой команде», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Оздоев является четырёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе «Зенита».

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Оздоев провёл 21 матч за «Фатих Карагюмрюк», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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