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Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на должность главного тренера «Спартака»

Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на должность главного тренера «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о готовности вернуться на пост главного тренера «красно-белых».

«Я очень уважаю Аленичева за его заслуги в «Спартаке» и за рубежом. Его работа перед приходом Карреры была нацелена на подбор российских футболистов для «красно-белых», за исключением нескольких легионеров. После его ухода Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ. Считаю, что Дмитрий не смог найти общий язык с Федуном, поэтому его и убрали из «Спартака».

Сейчас у клуба другое руководство, понимающее. Все знают, что пока Абаскаль на коне, никто даже думать не будет о его смене. Но в будущем, если Гильермо изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура на его должность – Аленичев. В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

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