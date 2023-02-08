Камоцци: у Бальде есть все качества, чтобы помочь «Спартаку» выиграть борьбу с «Зенитом»
Поделиться
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде в московском «Спартаке».
«Да, Кейта хорошо показывает себя на предсезонных сборах со «Спартаком». Я надеюсь, что он сможет все сделать хорошо, стать основным игроком команды и помочь выиграть борьбу за чемпионство с «Зенитом». У Бальде есть все качества для этого», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Москвичи после 17 туров РПЛ имеют в активе 36 очков, отставая от лидера турнира – «Зенита» — на шесть очков.
Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. Футболист провёл одну игру в этом сезоне РПЛ. Бальде отбывал допинговую дисквалификацию, которая истекла в декабре 2022 года.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
05:38
-
05:22
-
04:56
-
04:54
-
04:42
-
04:21
-
04:15
-
03:56
-
03:50
-
03:46
-
03:44
-
03:44
-
03:42
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:48
-
02:32
-
02:03
-
02:00
-
01:50
-
01:47
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:13
-
00:11
-
00:08
- 7 февраля 2023
-
23:36
-
23:36
-
23:22
-
23:10
-
23:03
-
22:57
Партнерский контент