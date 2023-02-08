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Камоцци: у Бальде есть все качества, чтобы помочь «Спартаку» выиграть борьбу с «Зенитом»

Камоцци: у Бальде есть все качества, чтобы помочь «Спартаку» выиграть борьбу с «Зенитом»
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде в московском «Спартаке».

«Да, Кейта хорошо показывает себя на предсезонных сборах со «Спартаком». Я надеюсь, что он сможет все сделать хорошо, стать основным игроком команды и помочь выиграть борьбу за чемпионство с «Зенитом». У Бальде есть все качества для этого», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Москвичи после 17 туров РПЛ имеют в активе 36 очков, отставая от лидера турнира – «Зенита» — на шесть очков.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. Футболист провёл одну игру в этом сезоне РПЛ. Бальде отбывал допинговую дисквалификацию, которая истекла в декабре 2022 года.

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