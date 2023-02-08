Кавазашвили о Зиньковском: надеюсь, что будет больше русских футболистов в «Спартаке»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили положительно отреагировал на игру полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского против «Краснодара» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Когда в клубе много легионеров, то обычно отдаётся предпочтение тем футболистам, за которых деньги платили. Но нужно смотреть, кто лучше, а не ставить иностранцев. Абаскаль видел, что Зиньковский был не готов в первой половине сезона играть в стартовом составе, а сейчас уже может выходить на поле сразу и играть два тайма. Поэтому Антон приносит хороший результат, будем надеяться, что будет больше русских футболистов в команде. Зиньковский неплохо прибавляет в игре», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

В матче против краснодарского клуба Зиньковский отметился двумя голами и одной результативной передачей. Счёт матча 4:0 в пользу красно-белых.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник московского клуба забил два гола и отдал одну голевую передачу.