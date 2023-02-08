Немецкий журналист: если «Ливерпуль» шёл бы 2-м в АПЛ, то Беллингем уже сказал бы им «да»

Журналист немецкого издания Sport1 Патрик Бергер рассказал о возможном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в «Ливерпуль».



«Если вы пообщаетесь с окружением Беллингема, то поймёте, что лидером в гонке за футболиста являются Юрген Клопп и «Ливерпуль». Но они находятся на десятом месте [в турнирной таблице АПЛ], отставая от зоны Еврокубков на пять позиций. Вот почему Беллингем всё ещё колеблется со своим решением. Если бы «Ливерпуль» шёл на втором или третьем месте, он, вероятно, уже сказал бы «да». По сути, красные — клуб, который находится в выигрышной позиции в гонке за Беллингемом.



Но «Боруссия» хочет, чтобы Беллингем стал самым высокооплачиваемым игроком в их истории. В планах предложить ему контракт с зарплатой до € 15 млн в год. Но такого предложения пока не поступило, потому что сначала «Боруссия» хочет узнать, чего желает сам игрок.



Интерес «Реала» к Беллингему? Они всё больше соглашаются с тем, что ничего не могут сделать против финансово сильных английских клубов», — сказал Бергер.



Напомним, действующий контракт Беллингема истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 110 млн. В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал пять голевых передач.

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