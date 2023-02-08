«Вы с «Локомотива»?» Артём Дзюба — на вопрос о медосмотре

Нападающий Артём Дзюба, приехавший сегодня на прохождение медосмотра перед переходом в «Локомотив», в шутливой форме обратился к журналистам.



«Как медосмотр? Вы с «Локомотива» (Дзюба обращается к журналистам. — Прим. «Чемпионата»)?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.



Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента в ноябре 2022 года, разорвав контракт.