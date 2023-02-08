Юношеские сборные России одержали победы на Кубке развития в Минске

Юношеские сборные России одержали победы в своих матчах на Кубке развития в Минске.
Вчера, 7 февраля, сборная России U17 провела ключевую встречу со сверстниками из Ирана. После безголевого первого тайма команде Дениса Первушина удалось добиться победы во второй половине матча. На 62-й и 80-й минутах голами отметились Кирилл Чебураков и Виктор Окишор.
Перед заключительным туром группового этапа сборная России U17 лидирует в группе B. В четверг соперником российских юношей станет команда Белоруссии U16.
В другом вчерашнем матче сборная России U16 обыграла команду Белоруссии старшего возраста – 2:0. Уже на шестой минуте игры Егор Комельков открыл счёт дальним ударом в верхний угол ворот. В дальнейшем игра проходила с преимуществом россиян, а окончательный счёт в компенсированное время второго тайма установил Николай Кобылин.
Сборная России U16 занимает промежуточное второе место в группе А. В четверг ей предстоит сыграть с Узбекистаном U16.
Кубок развития завершится 11 февраля.
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