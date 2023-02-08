Форвард «Реала» Асенсио не примет участия в полуфинальном матче КЧМ

Нападающий «Реала» Марко Асенсио не сможет принять участия в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли». Как сообщает испанское издание Marca, испанец после тренировки почувствовал дискомфорт в правой ноге, в связи с чем главный тренер Карло Анчелотти после консультации с врачами принял решение не использовать игрока в предстоящем матче.

В четверг игрок пройдёт необходимые медицинские тесты, чтобы определить, кроется ли проблема в мышечном дискомфорте или же у игрока серьёзная травма. Решение не задействовать Асенсио в матче также было принято исходя из загруженного календаря мадридского клуба.

В игре с «Аль-Ахли» Анчелотти не сможет рассчитывать на других своих игроков — голкипера Тибо Куртуа, защитника Эдера Милитао и нападающего Карима Бензема. В случае если команда выйдет в финал, есть вероятность, что все трое смогут помочь своему клубу завоевать трофей.

«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko