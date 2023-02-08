Экс-игрок «Реала» Санчес дал совет Винисиусу, как отвечать на грубые фолы от соперников

Один из лучших игроков «Реала», мексиканский нападающий Уго Санчес, прокомментировал ситуацию с вингером мадридского клуба Винисиусом, против которого грубо играют футболисты соперника. Согласно статистике, на бразильце чаще всего нарушали правила — 79 раз.

«У меня были такие же ситуации. Чем грубее против меня играли, тем более важным я себя чувствовал, потому что таким образом они обращали на меня внимание. Вместо того чтобы нервничать, это вдохновляло меня.

Это же происходит с Винисиусом — на него обращают внимание. Что ему нужно сделать, так это защищаться своим оружием, но таким образом, чтобы не заработать жёлтых карточек.

Нападающие делают самое сложное в футболе — придумывают и забивают голы; самое простое — это обороняться, не позволять наносить удары. И поэтому у защитников возникает чувство страха каждый раз, когда он берёт мяч, это приводит их в отчаяние. Я также приводил в отчаяние игроков, поэтому они пинали меня, и время от времени я давал им свой ответ: когда забивал гол, то подбегал к ним и праздновал им в лицо», — приводит слова Санчеса издание Marca.

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