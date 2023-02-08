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Игонин: у Семака в «Зените» играют сильнейшие футболисты. Тренер не смотрит на паспорт

Игонин: у Семака в «Зените» играют сильнейшие футболисты. Тренер не смотрит на паспорт
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин ответил на критику Дмитрия Аленичева, который обвинил сине-бело-голубых в отсутствии воспитанников и малом количестве россиян в составе команды.

«Аленичев говорит, что у Семака не играют россияне и воспитанники? У Семака чёткая и ясная позиция, которая позволяет быть ему лучшим тренером в чемпионате России. У него на поле выходят сильнейшие. Тренер не смотрит ни на паспорт, ни на возраст. Это было чётко определенно с первых дней, когда он встал на мостик главного тренера. Здесь нет вообще никаких претензий.

Что касается шансов для молодых игроков и новичков, как раз сейчас проходят игры на сборах — они получают игровую практику. Шансы есть у всех: дальше — только желание. Искусственно никто не будет никого ставить в состав. Поэтому и есть результат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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