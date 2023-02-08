Куртуа, Боно и Мартинес вошли в тройку номинантов на приз ФИФА лучшему вратарю 2022 года
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Вратари Яссин Боно, выступающий за сборную Марокко и «Севилью», Эмилиано Мартинес, защищающий цвета национальной команды Аргентины и «Астон Виллы», а также бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вошли в список номинантов Международной федерации футбола (ФИФА) в номинации на лучшего голкипера года.
Боно вместе со своей сборной дошёл до полуфинала чемпионата мира — 2022, Мартинес стал чемпионом мира, а Куртуа на мировом первенстве вместе со своей командой не вышел из группы. При этом он стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
Победитель будет объявлен на вечере наград ФИФА, который пройдёт 27 февраля в Париже. Ранее в список вошли Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити») и Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»).
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