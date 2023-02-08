«Аль-Ахли» — «Реал»: стартовые составы команд на полуфинальный матч КЧМ

Сегодня, 8 февраля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли». Встреча пройдёт на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате, Марокко. Стартовый свисток главного арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Аль-Ахли»: Эль-Шенави — Хани, Метвалли, Абдель Монем, Малул — Дьенг, Эль-Сулейя, Абдель Кадер Радван, Эль-Шахат, Магди — Шериф.

«Реал»: Лунин — Алаба, Начо, Камавинга, Рюдигер — Кроос, Модрич, Вальверде, Тчуамени — Родриго, Винисиус.

Для подопечных Карло Анчелотти эта встреча будет первой в рамках данного клубного соревнования. Это право «сливочные» заслужили благодаря победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0. «Аль-Ахли» проведёт третий матч в рамках турнира. В первом раунде египтяне разгромили новозеландский «Окленд Сити» (3:0), а во втором обыграли американский клуб «Сиэтл Саундерс» (1:0).