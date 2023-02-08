Ван Нистелрой: «Ливерпуль» в 10 раз меньше, чем «МЮ». Гакпо уже забивал бы за «Юнайтед»

Бывший нидерландский футболист «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой оценил решение соотечественника Коди Гакпо перейти в «Ливерпуль» вместо того, чтобы присоединиться к «красным дьяволам».
«Мечтой Гакпо был переход в «Манчестер Юнайтед», он общался с тен Хагом с августа прошлого года. Я тоже хотел, чтобы он перешёл именно в «Юнайтед», и это не только потому, что я сам играл там. «Юнайтед» лучше «Ливерпуля», там гораздо больший потенциал для развития.
Но «Юнайтед» не сделал предложения в январе, поэтому я посоветовал ему подождать до лета, но он не послушал меня, прислушавшись к ван Дейку. Вирджил соблазнил Гакпо присоединиться к «Ливерпулю». Гакпо сказал мне, что хотел уехать из Нидерландов в январе.
«Ливерпуль» в 10 раз меньше, чем «Манчестер Юнайтед». Он уступает по всем показателям. Мне повезло играть за два крупнейших клуба мира, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» Мадрид.
Гакпо уже забивал бы голы за «Юнайтед», у них отличные полузащитники, которые создают множество моментов», — приводит слова ван Нистелроя Sportskeeda.
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