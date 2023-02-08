«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Ромы» Абрахама

В «Манчестер Юнайтед» определились с резервной целью на случай, если не удастся подписать одного из двух нападающих — Виктора Осимхена из «Наполи» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Как сообщает The Telegraph, запасной целью манкунианцев является форвард итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг желает усилить линию нападения мобильным форвардом, а французский нападающий Антони Марсьяль, испытывающий проблемы с травмами, должен быть продан в конце сезона. Абрахам уже имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге — ранее форвард выступал за лондонский «Челси».

В текущем сезоне Абрахам провёл за «Рому» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 45 млн.

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