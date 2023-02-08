«На поле всё было понятно». Экс-защитник «Жемчужины» — о странных матчах ЧР в 1990-х

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал о «странных» матчах в чемпионате России в 1990-х годах.

«Что касается подозрений в странных играх, то я вам так скажу: все и всё знали. При мне не было такого, что часть играет, а часть — нет. Меня как молодого лично никто не оповещал о таких вещах, но на поле всё было понятно. Несколько раз за сезон такие вещи происходили», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Стоит отметить, что сейчас ведётся уголовное дело в отношении солигорского «Шахтёра», который стал чемпионом Беларуси по итогам прошедшего сезона. Следственный комитет обвинил клуб в организации договорной встречи, а некоторые руководители клуба уже были задержаны правоохранительными органами.

Полностью интервью с Магомедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время