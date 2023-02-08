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Нигматуллин — о Кержакове: на Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно

Нигматуллин — о Кержакове: на Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Предыдущим командой, которую возглавлял 40-летний специалист, был «Пари НН».

«Тренировать гораздо лучше, чем сидеть без дела. Профессия тренера — очень скользкая дорожка. Важно быть в работе, тренде и постоянно подтверждать свою квалификацию. Кержаков ещё совсем недолго находится в профессии. Он пока не успел себя зарекомендовать как серьёзный специалист. Александр неплохо поработал в «Нижнем Новгороде», но почему-то там не задержался.

«Кармиотисса» — хороший вызов для Кержакова. На Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно. Думаю, что если он там себя проявят, то может рассчитывать на повышение в Европе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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