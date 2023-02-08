Нигматуллин — о Кержакове: на Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Предыдущим командой, которую возглавлял 40-летний специалист, был «Пари НН».

«Тренировать гораздо лучше, чем сидеть без дела. Профессия тренера — очень скользкая дорожка. Важно быть в работе, тренде и постоянно подтверждать свою квалификацию. Кержаков ещё совсем недолго находится в профессии. Он пока не успел себя зарекомендовать как серьёзный специалист. Александр неплохо поработал в «Нижнем Новгороде», но почему-то там не задержался.

«Кармиотисса» — хороший вызов для Кержакова. На Кипре не совсем серьёзная лига, но всё равно интересно. Думаю, что если он там себя проявят, то может рассчитывать на повышение в Европе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.