Гомес: сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией как свою собственную

Полузащитник сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал, как члены аргентинской национальной команды перед своей встречей в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) наблюдали за матчем между Бразилией и Хорватией (1:1, 2:4 пен.), в котором определялся соперник аргентинцев по полуфиналу мирового первенства.
«Мы готовились к матчу с Нидерландами, а перед этим Бразилия играла свой матч. Мы сказали себе: «Если они проиграют, то это в нашу пользу». Мы следили за серией пенальти, и, когда Хорватия одержала победу, мы праздновали её так, будто выиграли сами», — приводит слова Гомеса «твиттер» DSports.
В полуфинале Аргентина одолела Хорватию (3:0), а в финале чемпионата мира обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 пен.).
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