«Аль-Ахли» — «Реал»: Малул с пенальти сократил отставание египтян в счёте

Сегодня, 8 февраля, проходит полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играет с египетским клубом «Аль-Ахли». Команды встречаются на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате, Марокко. Стартовый свисток главного арбитра Андреса Матонте прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте игрок «Реала» нарушил правила в своей штрафной, в результате чего арбитр назначил пенальти в ворота мадридцев. К «точке» подошёл Али Малул, который уверенно переиграл голкипера Андрея Лунина.

Для подопечных Карло Анчелотти эта встреча первая в рамках данного клубного соревнования. Это право «сливочные» заслужили благодаря победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0. «Аль-Ахли» проводит третий матч в рамках турнира. В первом раунде египтяне разгромили новозеландский «Окленд Сити» (3:0), а во втором обыграли американский клуб «Сиэтл Саундерс» (1:0).