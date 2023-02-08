«Он заслужил это». Михаил Кержаков — о назначении Александра Кержакова в «Кармиотиссу»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о назначении своего старшего брата Александра Кержакова главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса».

«Теоретически, возможно, что перейду на Кипр, конечно, но пока всё будущее связываю с «Зенитом». За Сашу очень рад, у него наконец‑то появилась работа. Он заслужил её по результатам предыдущего сезона. Мы с ним вчера общались и позавчера, поздравил его. Он очень был счастлив, я пожелал ему удачи. В любом случае это международный опыт», — сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Александр Кержаков в прошлом сезоне работал главным тренером «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородцы смогли сохранить место в Российской Премьер-Лиге.