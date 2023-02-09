Кержаков: был уверен, что Малком не перейдёт в «ПСЖ» и останется ради второй звёздочки

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как в команде воспринимали слухи о возможном переходе полузащитника Малкома во французский «ПСЖ».
«Обсуждали ли в команде слухи о том, что Малком уедет в «ПСЖ»? Так всё быстро произошло, в течение двух-трёх дней. Поэтому слегка коснулось нас это всё. Немного обсудили, спросили, как ситуация. Но я почему-то был уверен, что он останется.
Что он говорил об этом? Что‑то на португальском сказал, я даже не понял. На самом деле он сказал, что сосредоточен на «Зените» и хочет принести нам вторую звёздочку», — сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Клуб РПЛ имеет право добавить на свою эмблему звезду после завоевания пяти чемпионских титулов. «Зенит» может завоевать свой 10-й титул, если одержит победу в текущем розыгрыше чемпионата России.
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