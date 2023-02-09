Новичок «Факела» Брахими травмировался в дебютном матче
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Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими получил травму в товарищеском матче с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба воронежцев. Врачи диагностировали у хавбека перелом заднего отростка таранной кости. У спортсмена сломан задний отросток таранной кости, а не вся кость. Срок восстановления составит 3-4 недели.
Мохамед Брахими в текущем сезоне сделал шесть голевых передач в 15 матчах чемпионата Болгарии. Ранее он играл за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик» и «Пирин».
Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. «Факел» набрал 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.
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