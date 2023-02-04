Тренер «Факела» Пятибратов: слабое место команды — это позиционное нападение

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче с «Чайкой».



«Сегодняшний день дал нам очень много пищи для размышлений. В первом матче мы немного изменили нашу стандартную схему, посмотрели, как мы можем действовать от обороны. Там был положительный результат. Всегда хочется, чтобы качество игры было лучше. Сейчас нам понятно, что слабое место команды — это позиционное нападение. Визуальное преимущество не приносит результат. Есть много информации для анализа», — сказал Пятибратов в эфире клубного канала.

Сейчас воронежцы находятся на втором сборе в Турции, который проходит с 28 января по 8 февраля в Ларе. Третий сбор команда проведёт там же — с 12 по 23 февраля.