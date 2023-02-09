«Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия» вышли в 1/4 финала Кубка Германии

В среду, 8 февраля, состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по фтуолу.



В первой встрече дня «Нюрнберг» принимал «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча завершилась победой хозяев поля в серии пенальти. В основное время команды обменялись забитыми мячами — на гол Давида Ковнацки на 33-й минуте матча «Нюрнберг» ответил точным ударом Тайлана Думана уже в компенсированное время к основному времени матча. Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти со счётом 5:3 оказались сильнее хозяева.

Во втором матче дня «Бохум» из одноимённого города встречался с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась победой дортмундцев со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте встречи — отличился Эмре Джан, выведя дортмундцев вперёд. На 64-й минуте Кевин Штёгер с пенальти сравнял счёт. Победный гол в матче забил Марко Ройс на 70-й минуте.