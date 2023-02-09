Тен Хаг: — о встрече с «Лидсом»: непозволительно так начинать матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о итогах матча АПЛ с «Лидс Юнайтед „(2:2).



“Можно спокойно сказать, что мы завоевали очко, потому что отыграться с 0:2 в дерби это здорово. С другой стороны, было непозволительно так начинать матч. Нужно быть готовыми к битве, а мы не были. Это было первое, о чём я сказал в перерыве. Я сказал, что нужно удостовериться, что мы готовы. И во втором тайме мы сходу пропустили гол. Это разочаровывает.



Мы снова будем играть через несколько дней, и то, что мы способны победить, если будем играть в свой футбол, воодушевляет. И мы должны победить. Но нужно быть собранными на протяжении всего матча. За последние 20 минут мы создали много хороших моментов, но реализация оставляла желать лучшего. Нужно действовать у ворот более хладнокровно», — приводит слова тен Хага BBC.