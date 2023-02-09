Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил игру бразильского нападающего Неймара в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем». Матч состоялся в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.
«В первом тайме он находил правильные места, наносил правильные удары и был недоволен, когда попал в штангу. После перерыва ему было сложнее, как и всей команде, у него было очень мало места. Нам не хватало присутствия в зоне, но он выложился в этом матче», — приводит слова Галтье Time.news.
Неймар в этом матче отметился результативной передачей. Отметим, это первая игра бразильца за «ПСЖ» с 29 января.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 16 результативных передач.
Главные враги Неймара в футболе
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