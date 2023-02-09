Анчелотти оценил выступление Винисиуса в 1/2 финала клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в полуфинале клубного чемпионата мира, в котором мадридский клуб играл с египетским «Аль-Ахли», высказался о выступлении нападающего Винисиуса.
«Винисиус любит играть в футбол. Он забил хороший гол, и был именно тем игровом, которого вы часто видите в матчах. Он отличный игрок и снова доказал это», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, полуфинальная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Реала». Винисиус был признан лучшим игроком матча и отметился одним голом. В финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Встреча пройдёт 11 февраля.
Ранее Анчелотти высказался о ситуации с травмированными игроками команды.
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