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Непомнящий: в АФК клубы не хотят выходить в ЛЧ, призовой фонд не отбивает перелёты

Непомнящий: в АФК клубы не хотят выходить в ЛЧ, призовой фонд не отбивает перелёты
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Я противник идеи перехода в АФК? Да, я считаю, что это нецелесообразно по многим причинам. Если мы переходим, чтобы играть, то играть с кем? Мы ведь хотим играть против команд, которые соответствуют нашему уровню – против Южной Кореи, Японии, стран Ближнего Востока. Я не уверен, что японцы и корейцы захотят с нами играть, а страны Средней Азии и так готовы с нами играть.

Если мы переходим, чтобы заработать, то в АФК не заработаешь ничего. Я сам четыре года проработал в Южной Корее, в Китае, в Японии. Я знаю, что многие клубы не хотят выходить в Лигу чемпионов, потому что кроме потерь там ничего нет. Призовой фонд турнира не отбивает далекие перелёты. А из России тем более. Разница часовых поясов – сыграть один матч и потерять потом неделю. В общем, нет ни одной причины для перехода.

Думаю, что пока идёт спецоперация, ничего с нашим возвращением не получится», – приводит слова Непомнящего Metaratings.

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