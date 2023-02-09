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Месси уступил в обоих матчах за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он играл в них под 10-м номером

Месси уступил в обоих матчах за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он играл в них под 10-м номером
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции за два сезона в составе парижского клуба.

Накануне команда Кристофа Галтье уступила в 1/8 финала «Марселю» (1:2). В 2022 году на этой же стадии «ПСЖ» проиграл в серии пенальти «Ницце». Это две единственные встречи Месси в Кубке Франции. В обоих он выходил на поле под 10-м номером, а в чемпионате Франции и Лиге чемпионов Лионель выступает под 30-м. Это связано с регламентом Кубка Франции, в котором указано, что игроки стартового состава команд должны выходить на поле с номерами с 1-го по 11-й.

Отметим, что бразильский форвард Неймар, выступающий под «десяткой», игру с «Марселем» провёл в футболке с 11-м номером.

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