Адамов: я первый чеченец, ставший чемпионом России. Это очень приятно!

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, как изменился за год после перехода из «Урала», а также об узнаваемости в родной Чеченской Республике.



«Думаю, я во многом изменился. Начал более профессионально подходить к тренировкам, играм, восстановлению. Чувствую, что прибавил за этот год. В «Зените» очень высокий уровень конкуренции. Поэтому, считаю, переход пошёл мне на пользу.



Главное впечатление — это чемпионство по итогам сезона-2021/2022? Конечно. Стать чемпионом страны — мечта любого футболиста. Тем более я первый чеченец, который добился такого. Это очень приятно! Наша республика маленькая, и если на определённый уровень выходит два-три футболиста, это предмет её гордости.



В чём находила выражение гордость, когда летом после завоевания титула приехал домой? Почти все узнавали на улице, вместе со мной фотографировались, просто подходили и поздравляли. Порой просто выйти из дома было непросто. Всем надо уделить внимание, поговорить хотя бы 5–10 минут.



Такие вещи, конечно, не мешали. Просто бывает, что люди продолжают подходить по 15–20 человек, спрашивают, как и что. И, как я уже сказал, какое-то время ты должен уделить каждому. Но это у нас в республике. А за её пределами я не такой уж и популярный (улыбается)», — цитирует Адамова «Матч ТВ».