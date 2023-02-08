Не зря Абаскаль хотел этот трансфер! Как идёт сезон у игроков, не доехавших летом до РПЛ

В каждое трансферное окно у любого клуба РПЛ срываются переходы игроков, которых очень хотят заполучить тренеры и руководители. Иногда в этом виноваты сами футболисты, их агенты или продавцы, иногда — потенциальный покупатель, а бывает, что сделку просто отменяют обстоятельства. Летом 2022-го топ-команды чемпионата России не дождались как минимум десятка легионеров. Как складывается сезон у несостоявшихся новичков «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и стоило ли за них бороться? Рассказываем в этом материале.
Маркао, «Зенит»
Маркао
Фото: Alex Grimm/Getty Images
В летнее окно «Зенит» искал замену Ярославу Ракицкому и нацеливался на левоногого бразильца из «Галатасарая». Турецкие СМИ и инсайдер Фабрицио Романо сообщали, что петербургский клуб предложил за Маркао € 15 млн, а «Севилья» – € 12 млн.
Очевидно, туркам было выгоднее принять предложение «Зенита», но сам центрбек захотел в Испанию, а не в Россию. В «Севилью» и ушёл. Однако там сыграл всего семь раз, причём не из-за слабого уровня (все матчи начинал в основе), а из-за травм: сначала Маркао выбыл почти на месяц, получив повреждение подколенного сухожилия, а сейчас уже три месяца восстанавливается после разрыва мышцы бедра. «Зенит» же подписал Родригао, о чём точно не жалеет.
Страхиня Эракович, «Зенит»
Страхиня Эракович
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Ещё одной трансферной целью чемпионов России на позицию центрального защитника был на тот момент 21-летний серб. В июле «Црвена Звезда» прилетала на товарищеский матч с «Зенитом», и руководители клубов, как утверждалось, вели переговоры по Эраковичу. Договориться было непросто, несмотря на то что «Газпром» спонсирует клуб из Белграда. Сербы просили € 10-12 млн, «Зенит» оценивал Страхиню дешевле. Эракович остался в «Црвене Звезде», дебютировал в сборной Сербии, а в декабре поехал на ЧМ-2022. В Катаре он так и не сыграл, хотя боссы клуба надеялись, что ЧМ-2022 поднимет цену на игрока. В нынешнем сезоне у выходящего в центре или справа универсала 28 матчей и две голевые передачи, но Страхине всё ещё есть куда расти как защитнику. Поэтому, очевидно, и зимой его никуда не продали. «Зенит» же подписал многообещающего бразильца Роберта Ренана.
Оскар Глух, «Зенит»
Оскар Глух
Фото: Andreas Schaad/Getty Images
Летом прошлого года состоялся чемпионат Европы U19, настоящей сенсацией которого стала дошедшая до финала сборная Израиля. В её составе сверкал 18-летний Глух. Атакующий полузащитник, имеющий российские корни, стал вторым бомбардиром турнира и попал в символическую сборную. Им заинтересовался «Зенит». Агент игрока «Маккаби» из Тель-Авива подтвердил, что есть предложение и переговоры между клубами. В Израиле писали: петербургский клуб даёт за Оскара € 4 млн, а «Маккаби» требует € 6 млн. Не договорились – Глух остался в Тель-Авиве. И выдал мощную первую часть сезона: шесть голов и восемь голевых передач в 23 матчах. В январе его выкупил за € 7 млн «Ред Булл Зальцбург», собирающий талантов по всему миру. В этом случае чемпионам России остаётся только локти кусать.
Альваро Гонсалес, «Спартак»
Альваро Гонсалес
Фото: Из личного архива Альваро Гонсалеса
«Спартак» в межсезонье пытался найти центрального защитника, который по своему уровню смог бы заменить Самуэля Жиго, ушедшего в «Марсель». И отыскал нужного кандидата в… самом «Марселе»! 32-летний на тот момент испанец как раз освободил место для Жиго, покинув французский клуб на правах свободного агента. Но трансфер сорвался. Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков объяснял: «Случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение. Это теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина? Да». Писали, что в Россию побоялась ехать девушка Альваро. В итоге Гонсалес отправился в «Аль-Наср», а теперь он одноклубник Криштиану Роналду. Ключевая фигура в обороне команды – сыграл в этом сезоне 14 матчей. Три недели назад получил небольшое повреждение.
Налдо, «Спартак»
Налдо
Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images
Как признавался Мележиков, после отсева всех кандидатов в шорт-листе «Спартака» оставались два центральных защитника – Гонсалес и Налдо. Экс-игрок «Краснодара» тоже был свободным агентом после ухода из «Антальяспора». С Налдо фактически договорились, но в последний момент руководство «Спартака» заблокировало трансфер.
Это решение клуба, по информации «Чемпионата», стало одной из причин ухода Луки Каттани: спортивный директор расстроился, что выбранного им кандидата не поддержали. Налдо, как и Гонсалес, уехал в Саудовскую Аравию – стал игроком «Аль-Таавуна». В нынешнем сезоне у бразильца 14 матчей, один гол и одна голевая передача. Он капитан команды, борющейся за чемпионство с «Аль-Насром» и ещё тремя клубами. Пожалуй, Гонсалес с Налдо сильнее, чем подписанный вместо них Миха Мевля.
Пауло Фернандес, «Спартак»
Пауло Фернандес
Фото: Broer van den Boom/Getty Images
Перед закрытием летнего трансферного окна «Спартак» пытался купить у «Волоса» атакующего полузащитника Фернандеса. Этого игрока хотел видеть в своей команде Гильермо Абаскаль, работавший с соотечественником в Греции. Сообщалось, что «Волос» просил за 24-летнего испанца € 1,5 млн, а в московском клубе считали эту цену завышенной и давали меньше. В результате стороны так и не ударили по рукам. В сентябре «Волос» продал Пауло в АЕК за € 700 тысяч, при этом оставил у себя в аренде до конца 2022-го. В нынешнем сезоне у Фернандеса хорошая статистика: три забитых мяча и семь голевых передач в 22 матчах. Так что Абаскаль, видимо, не зря просил подписать атакующего полузащитника, воспитанного в академии «Ман Сити».
Лисандро Магальян, ЦСКА
Лисандро Магальян
Фото: Ruben de la Fuente Perez/Getty Images
В июле-августе ЦСКА должен был подписать опытного центрального защитника «Аякса». Магальян согласился на переход, и, казалось, для московского клуба не будет проблемой договориться с амстердамским, поскольку контракт 29-летнего игрока заканчивался менее чем через год. Однако, по словам отвечающего в ЦСКА за селекцию Андрея Мовсесьяна, аргентинец услышал от руководства «Аякса», что его готовы продать куда угодно, но только не в Россию. Оставалось только расторгать контракт. В итоге Лисандро остался в Нидерландах, но в первой части сезона вышел лишь дважды и сыграл в общей сумме 20 минут. А в январе его отпустили свободным агентом в «Эльче». За испанскую команду Магальян провёл уже три матча: в последнем из них «Эльче» переиграл «Вильярреал» (3:1).
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Хёрдур Магнуссон
Фото: pao.gr
По окончании прошлого сезона Магнуссон ушёл из ЦСКА, но через месяц мог вернуться, находясь в статусе свободного агента. Клуб предложил исландцу контракт по схеме «1+1». Тем не менее Хёрдур не возвратился в Россию, а перешёл в «Панатинаикос». Что происходило летом 2022-го, сам защитник рассказал в интервью для «Чемпионата»: «Я не получил предложение после истечения срока моего контракта… Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом». Оффер ЦСКА пришёл слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провёл четыре года».
В «Панатинаикосе» Магнуссон – игрок основы. Провёл 16 матчей, забил один гол. Правда, сейчас залечивает полученную в январе травму голеностопа. Его команда – лидер лиги, может выиграть первое с 2010 года золото.
Сесар Монтес, «Динамо»
Сесар Монтес
Фото: Alex Caparros/Getty Images
Центр обороны был главной проблемой «Динамо» в межсезонье, так как команда потеряла сразу трёх центральных защитников. В конце июля московский клуб договорился с «Монтеррреем» о трансфере игрока сборной Мексики Монтеса. Планировалось, что «Динамо» заплатит $ 7 млн, а ещё $ 3 млн будут прописаны бонусами. Однако из-за санкций перевести деньги не получилось. Монтес вернулся в «Монтеррей» и в декабре поехал на ЧМ-2022. Там был основным защитником сборной Мексики, выглядел очень прилично. После турнира в Катаре получил предложение из топ-лиги: в зимнее окно «Монтеррей» продал его «Эспаньолу» за € 8 млн. В Испании Сесар сыграл уже семь матчей. Монтес, конечно, пока выше классом, чем подписанный вместо него молодой Николас Маричал.
Эден Карцев, «Динамо»
Эден Карцев
Фото: twitter.com/ibfk2014
Переход Карцева в «Динамо» не состоялся по той же причине, что и трансфер Монтеса. Московская команда осталась летом и без пары ключевых центрхавов, поэтому трансфер полузащитника «Маккаби» из Нетаньи был очень важен для бело-голубых. Израильтянин прилетел в Москву и даже дал первое интервью в качестве динамовского новичка. Сделку оформили как аренду с опцией выкупа (по слухам, за € 2,6 млн). Но «Маккаби», не дождавшись денег, отозвал Эдена. «Это хреново, большой просчёт российской стороны», – сказал Карцев, комментируя срыв перехода. До зимнего окна он играл за «Маккаби», а в конце января ушёл в турецкий «Истанбул Башакшехир» за € 2,3 млн. В нынешнем сезоне у центрхава 2+1 в 22 матчах. Пожалуй, не такая обидная потеря, как Монтес.
- 8 февраля 2023
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